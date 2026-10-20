S&P 500-Papier Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bristol-Myers Squibb von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Bristol-Myers Squibb-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Bristol-Myers Squibb-Papier bei 43.59 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 22.941 Bristol-Myers Squibb-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’349.62 USD, da sich der Wert einer Bristol-Myers Squibb-Aktie am 19.10.2026 auf 58.83 USD belief. Damit wäre die Investition 34.96 Prozent mehr wert.

Der Bristol-Myers Squibb-Wert an der Börse wurde auf 122.11 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch