Bristol-Myers Squibb Aktie 914188 / US1101221083
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bristol-Myers Squibb von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bristol-Myers Squibb-Aktien gewesen.
Am 15.09.2016 wurde die Bristol-Myers Squibb-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 55.97 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Bristol-Myers Squibb-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 178.667 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 64.10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’452.56 USD wert. Mit einer Performance von +14.53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Bristol-Myers Squibb-Wert an der Börse wurde auf 130.26 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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