Bristol-Myers Squibb Aktie 914188 / US1101221083
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bristol-Myers Squibb von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bristol-Myers Squibb-Aktien gewesen.
Am 22.09.2025 wurden Bristol-Myers Squibb-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 44.98 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.223 Bristol-Myers Squibb-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 139.22 USD, da sich der Wert eines Bristol-Myers Squibb-Anteils am 21.09.2026 auf 62.62 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39.22 Prozent angezogen.
Bristol-Myers Squibb wurde jüngst mit einem Börsenwert von 128.75 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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