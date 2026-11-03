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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bristol-Myers Squibb von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Bristol-Myers Squibb eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Bristol-Myers Squibb-Aktie statt. Der Schlusskurs des Bristol-Myers Squibb-Papiers betrug an diesem Tag 59.36 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Bristol-Myers Squibb-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.685 Bristol-Myers Squibb-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 106.17 USD, da sich der Wert einer Bristol-Myers Squibb-Aktie am 02.11.2026 auf 63.02 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 106.17 USD entspricht einer Performance von +6.17 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Bristol-Myers Squibb eine Börsenbewertung in Höhe von 127.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Bristol-Myers Squibb Co.
Analysen zu Bristol-Myers Squibb Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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