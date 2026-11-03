S&P 500-Papier Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bristol-Myers Squibb von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Bristol-Myers Squibb-Aktie statt. Der Schlusskurs des Bristol-Myers Squibb-Papiers betrug an diesem Tag 59.36 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Bristol-Myers Squibb-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.685 Bristol-Myers Squibb-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 106.17 USD, da sich der Wert einer Bristol-Myers Squibb-Aktie am 02.11.2026 auf 63.02 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 106.17 USD entspricht einer Performance von +6.17 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Bristol-Myers Squibb eine Börsenbewertung in Höhe von 127.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch