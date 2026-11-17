Vor 1 Jahr wurden Bristol-Myers Squibb-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Bristol-Myers Squibb-Anteile betrug an diesem Tag 46.81 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bristol-Myers Squibb-Aktie investiert, befänden sich nun 213.630 Bristol-Myers Squibb-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 62.93 USD gerechnet, wäre die Investition nun 13’443.71 USD wert. Mit einer Performance von +34.44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Bristol-Myers Squibb eine Marktkapitalisierung von 129.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch