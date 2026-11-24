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|Boston Scientific-Investition im Blick
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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Boston Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boston Scientific-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Boston Scientific-Aktien verdienen können.
Am 23.11.2016 wurde das Boston Scientific-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20.98 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Boston Scientific-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.766 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 201.76 USD, da sich der Wert eines Boston Scientific-Papiers am 23.11.2026 auf 42.33 USD belief. Damit wäre die Investition 101.76 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Boston Scientific zuletzt 61.23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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