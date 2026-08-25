Boston Scientific Aktie 913577 / US1011371077
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Boston Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boston Scientific von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Boston Scientific-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Boston Scientific-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Boston Scientific-Anteile an diesem Tag bei 44.81 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Boston Scientific-Aktie investiert hätte, hätte er nun 223.164 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’937.29 USD, da sich der Wert einer Boston Scientific-Aktie am 24.08.2026 auf 49.01 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9.37 Prozent angewachsen.
Der Boston Scientific-Wert an der Börse wurde auf 73.12 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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