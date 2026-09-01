Boston Scientific Aktie 913577 / US1011371077
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Boston Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boston Scientific von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Boston Scientific eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Boston Scientific-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Boston Scientific-Papier an diesem Tag 24.33 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Boston Scientific-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.110 Boston Scientific-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Boston Scientific-Papiers auf 48.30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 198.52 USD wert. Mit einer Performance von +98.52 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Boston Scientific belief sich zuletzt auf 67.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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