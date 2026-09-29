Boston Scientific Aktie 913577 / US1011371077
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Boston Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boston Scientific-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Boston Scientific-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Boston Scientific-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Boston Scientific-Aktie an diesem Tag bei 23.30 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42.918 Boston Scientific-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (44.11 USD), wäre die Investition nun 1’893.13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 89.31 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Boston Scientific betrug jüngst 63.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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