S&P 500-Papier Boston Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Boston Properties von vor 5 Jahren bedeutet

Am 16.10.2021 wurde die Boston Properties-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Boston Properties-Anteile bei 116.96 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 8.550 Boston Properties-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 510.35 USD, da sich der Wert einer Boston Properties-Aktie am 15.10.2026 auf 59.69 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 48.97 Prozent verringert.

Boston Properties markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch