S&P 500-Papier Boston Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Boston Properties-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 28.08.2016 wurde das Boston Properties-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 139.17 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Boston Properties-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.719 Boston Properties-Aktien. Die gehaltenen Boston Properties-Aktien wären am 27.08.2026 50.28 USD wert, da der Schlussstand 69.97 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49.72 Prozent abgenommen.

Der Boston Properties-Wert an der Börse wurde auf 11.22 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch