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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Boston Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boston Properties-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Boston Properties gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Boston Properties-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 125.88 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Boston Properties-Aktie investiert hat, hat nun 79.441 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 61.49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’884.81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 51.15 Prozent.
Der Marktwert von Boston Properties betrug jüngst 9.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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