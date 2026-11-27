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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Boston Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boston Properties von vor einem Jahr verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Boston Properties-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Boston Properties-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 72.71 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 13.753 Boston Properties-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Boston Properties-Aktie auf 64.02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 880.48 USD wert. Mit einer Performance von -11.95 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war Boston Properties jüngst 10.20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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