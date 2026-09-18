Boston Properties Aktie 663846 / US1011211018
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Boston Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boston Properties-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Boston Properties-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Boston Properties-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Boston Properties-Anteile bei 109.99 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Boston Properties-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.909 Boston Properties-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 58.12 USD, da sich der Wert eines Boston Properties-Anteils am 17.09.2026 auf 63.93 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 41.88 Prozent vermindert.
Boston Properties markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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