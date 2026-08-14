S&P 500-Papier Boston Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boston Properties-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Die Boston Properties-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Boston Properties-Anteile an diesem Tag 66.68 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Boston Properties-Papier investiert hätte, hätte er nun 14.997 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 69.18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’037.49 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 3.75 Prozent.

Der Marktwert von Boston Properties betrug jüngst 10.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch