Booking Holdings Aktie 40656108 / US09857L1089
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06.10.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Verlust hätte ein Booking-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Booking-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 1 Jahr wurde das Booking-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 216.79 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Booking-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.613 Booking-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 730.32 USD, da sich der Wert einer Booking-Aktie am 05.10.2026 auf 158.33 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 26.97 Prozent.
Der Marktwert von Booking betrug jüngst 119.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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