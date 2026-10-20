Booking Holdings Aktie 40656108 / US09857L1089
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Booking-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Booking-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Booking-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 95.37 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.049 Booking-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (162.60 USD), wäre die Investition nun 170.50 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 70.50 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Booking betrug jüngst 122.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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