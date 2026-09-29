S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Booking-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Booking-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 58.92 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Booking-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.697 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (163.87 USD), wäre die Investition nun 278.13 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 178.13 Prozent angezogen.

Booking war somit zuletzt am Markt 122.95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch