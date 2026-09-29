Booking Holdings Aktie 40656108 / US09857L1089
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Anlage
|
29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Booking-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Booking gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Booking-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 58.92 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Booking-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.697 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (163.87 USD), wäre die Investition nun 278.13 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 178.13 Prozent angezogen.
Booking war somit zuletzt am Markt 122.95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Booking Holdings
|
16:02
|S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Booking-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
25.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)