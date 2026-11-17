Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Booking-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 94.66 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.565 Booking-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 16.11.2026 1’664.25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 157.53 USD belief. Damit wäre die Investition 66.43 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Booking eine Börsenbewertung in Höhe von 118.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch