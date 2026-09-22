S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Booking von vor 5 Jahren eingebracht

Booking-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Booking-Papier bei 96.24 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Booking-Aktie investierten, hätten nun 103.902 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.09.2026 17’509.59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 168.52 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 75.10 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Booking eine Börsenbewertung in Höhe von 126.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch