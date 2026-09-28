S&P 500-Papier Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bloom Energy von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Bloom Energy-Aktie statt. Zum Handelsende standen Bloom Energy-Anteile an diesem Tag bei 13.23 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bloom Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 75.586 Bloom Energy-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 21’821.62 USD, da sich der Wert eines Bloom Energy-Papiers am 25.09.2026 auf 288.70 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2’082.16 Prozent angezogen.

Bloom Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 84.90 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch