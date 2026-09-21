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Bloom Energy Aktie 42260790 / US0937121079

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Bloom Energy-Anlage unter der Lupe 21.09.2026 16:02:20

S&P 500-Papier Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bloom Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Bloom Energy-Einstiegs gewesen.

Bloom Energy
220.11 CHF -0.83%
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Vor 1 Jahr wurden Bloom Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Bloom Energy-Anteile letztlich bei 84.93 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Bloom Energy-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.177 Bloom Energy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 312.76 USD, da sich der Wert eines Bloom Energy-Anteils am 18.09.2026 auf 265.63 USD belief. Mit einer Performance von +212.76 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Bloom Energy belief sich zuletzt auf 78.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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