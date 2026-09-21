Bloom Energy Aktie 42260790 / US0937121079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bloom Energy-Anlage unter der Lupe
|
21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bloom Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Bloom Energy-Einstiegs gewesen.
Vor 1 Jahr wurden Bloom Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Bloom Energy-Anteile letztlich bei 84.93 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Bloom Energy-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.177 Bloom Energy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 312.76 USD, da sich der Wert eines Bloom Energy-Anteils am 18.09.2026 auf 265.63 USD belief. Mit einer Performance von +212.76 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Bloom Energy belief sich zuletzt auf 78.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bloom Energy
|
16:02
|S&P 500-Papier Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bloom Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2 (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Bloom Energy-Aktie fällt nach Short-Attacke: Was Anleger jetzt wissen müssen (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Bloom Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
01.07.26
|Bloom Energy-Aktie nach Höhenflug tiefer: Die strategische Bedeutung des 25-Milliarden-Pakts mit Brookfield (finanzen.ch)
|
29.04.26
|Bloom Energy-Aktie im Höhenflug: Starker Ausblick löst Kaufwelle aus (finanzen.ch)
|
27.04.26
|Ausblick: Bloom Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)