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26.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bloom Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Bloom Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Bloom Energy-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10.86 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 920.810 Bloom Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.10.2026 177’992.63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 193.30 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 1’679.93 Prozent.
Bloom Energy war somit zuletzt am Markt 57.04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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