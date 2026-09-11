S&P 500-Papier Block (ex Square)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Block (ex Square) von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Block (ex Square)-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Block (ex Square)-Papier bei 247.90 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 40.339 Block (ex Square)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Block (ex Square)-Papiere wären am 10.09.2026 3’189.59 USD wert, da der Schlussstand 79.07 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 68.10 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Block (ex Square) eine Börsenbewertung in Höhe von 47.72 Mrd. USD. Block (ex Square)-Anteile wurde am 19.11.2015 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Block (ex Square)-Aktie belief sich damals auf 11.20 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch