Block Aktie 30143936 / US8522341036
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier Block (ex Square)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Block (ex Square) von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Block (ex Square) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Block (ex Square)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 238.49 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.419 Block (ex Square)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 75.23 USD gerechnet, wäre die Investition nun 31.54 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -68.46 Prozent.
Block (ex Square) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45.58 Mrd. USD. Am 19.11.2015 fand der erste Handelstag des Block (ex Square)-Papiers an der Börse NYSE statt. Zum Börsendebüt des Block (ex Square)-Papiers wurde der Erstkurs mit 11.20 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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