S&P 500-Papier Block (ex Square)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Block (ex Square) von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Block (ex Square)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 238.49 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.419 Block (ex Square)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 75.23 USD gerechnet, wäre die Investition nun 31.54 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -68.46 Prozent.

Block (ex Square) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45.58 Mrd. USD. Am 19.11.2015 fand der erste Handelstag des Block (ex Square)-Papiers an der Börse NYSE statt. Zum Börsendebüt des Block (ex Square)-Papiers wurde der Erstkurs mit 11.20 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch