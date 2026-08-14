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Block (ex Square)-Performance 14.08.2026 16:02:23

S&P 500-Papier Block (ex Square)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Block (ex Square) von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Block (ex Square)-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Block
67.05 CHF 4.97%
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Heute vor 5 Jahren wurde die Block (ex Square)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 267.88 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.733 Block (ex Square)-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 13.08.2026 310.18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83.09 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 68.98 Prozent verringert.

Der Marktwert von Block (ex Square) betrug jüngst 47.17 Mrd. USD. Die Block (ex Square)-Aktie wurde am 19.11.2015 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Block (ex Square)-Papier bei 11.20 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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