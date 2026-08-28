Block Aktie 30143936 / US8522341036
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Block (ex Square)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Block (ex Square) von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Block (ex Square)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Block (ex Square)-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Block (ex Square)-Aktie an diesem Tag bei 80.78 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Block (ex Square)-Aktie investiert hat, hat nun 1.238 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 84.85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105.04 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5.04 Prozent gesteigert.
Block (ex Square) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 49.92 Mrd. USD gelistet. Am 19.11.2015 wurden Block (ex Square)-Anteile zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Zum Börsendebüt der Block (ex Square)-Aktie wurde der Erstkurs mit 11.20 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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