|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Block (ex Square)-Investition?
|
13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Papier Block (ex Square)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Block (ex Square) von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Block (ex Square)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Das Block (ex Square)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 11.88 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Block (ex Square)-Aktie investierten, hätten nun 841.751 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (82.26 USD), wäre das Investment nun 69’242.42 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 592.42 Prozent angewachsen.
Block (ex Square) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51.80 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Block (ex Square)-Papiere fand am 19.11.2015 an der Börse NYSE statt. Den ersten Handelstag begann das Block (ex Square)-Papier bei 11.20 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Block (ex Square)
|
13.11.26
|S&P 500-Papier Block (ex Square)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Block (ex Square) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Wert Block (ex Square)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Block (ex Square) von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500 klettert (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Ausblick: Block (ex Square) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.10.26
|S&P 500-Wert Block (ex Square)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Block (ex Square)-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Block (ex Square)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.