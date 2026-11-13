S&P 500-Papier Block (ex Square)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Block (ex Square) von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Block (ex Square)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 11.88 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Block (ex Square)-Aktie investierten, hätten nun 841.751 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (82.26 USD), wäre das Investment nun 69’242.42 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 592.42 Prozent angewachsen.

Block (ex Square) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51.80 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Block (ex Square)-Papiere fand am 19.11.2015 an der Börse NYSE statt. Den ersten Handelstag begann das Block (ex Square)-Papier bei 11.20 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch