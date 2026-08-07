S&P 500-Papier Block (ex Square)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Block (ex Square) von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Block (ex Square)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 64.01 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.562 Block (ex Square)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 123.45 USD, da sich der Wert eines Block (ex Square)-Papiers am 06.08.2026 auf 79.02 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23.45 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Block (ex Square) belief sich jüngst auf 50.29 Mrd. USD. Die Block (ex Square)-Aktie wurde am 19.11.2015 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Block (ex Square)-Anteils bei 11.20 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch