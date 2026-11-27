Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Block (ex Square)-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 60.31 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Block (ex Square)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16.581 Block (ex Square)-Aktien. Die gehaltenen Block (ex Square)-Papiere wären am 25.11.2026 1’261.81 USD wert, da der Schlussstand 76.10 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26.18 Prozent angewachsen.

Block (ex Square) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45.88 Mrd. USD gelistet. Block (ex Square)-Papiere wurden am 19.11.2015 zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Block (ex Square)-Papier bei 11.20 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch