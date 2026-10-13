S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Blackstone von vor einem Jahr angefallen

Am 13.10.2025 wurde das Blackstone-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 158.16 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Blackstone-Aktie investiert hat, hat nun 0.632 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Blackstone-Papiers auf 114.78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 72.57 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 27.43 Prozent.

Der Börsenwert von Blackstone belief sich zuletzt auf 142.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch