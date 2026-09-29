Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Blackstone von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen Blackstone-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Blackstone-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 118.92 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.409 Blackstone-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 963.34 USD, da sich der Wert eines Blackstone-Papiers am 28.09.2026 auf 114.56 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 3.67 Prozent eingebüsst.
Am Markt war Blackstone jüngst 146.77 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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