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10.11.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackstone von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Blackstone eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Blackstone-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 144.30 USD. Bei einem Blackstone-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.930 Blackstone-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 859.67 USD, da sich der Wert eines Blackstone-Anteils am 09.11.2026 auf 124.05 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14.03 Prozent.
Blackstone wurde jüngst mit einem Börsenwert von 147.78 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Blackstone
Analysen zu Blackstone
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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