S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackstone von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Blackstone-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 144.30 USD. Bei einem Blackstone-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.930 Blackstone-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 859.67 USD, da sich der Wert eines Blackstone-Anteils am 09.11.2026 auf 124.05 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14.03 Prozent.

Blackstone wurde jüngst mit einem Börsenwert von 147.78 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch