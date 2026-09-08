Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Blackstone von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Blackstone-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Blackstone-Papier statt. Zum Handelsende standen Blackstone-Anteile an diesem Tag bei 26.79 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Blackstone-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37.327 Blackstone-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 5’082.12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 136.15 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 408.21 Prozent.
Blackstone war somit zuletzt am Markt 169.06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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