Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Blackstone von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Blackstone-Investment gewesen.
Am 04.08.2021 wurde das Blackstone-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 116.75 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 85.653 Blackstone-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Blackstone-Papiers auf 134.68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’535.76 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15.36 Prozent angezogen.
Der Blackstone-Wert an der Börse wurde auf 159.10 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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