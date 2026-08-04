S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Blackstone von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 04.08.2021 wurde das Blackstone-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 116.75 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 85.653 Blackstone-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Blackstone-Papiers auf 134.68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’535.76 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15.36 Prozent angezogen.

Der Blackstone-Wert an der Börse wurde auf 159.10 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch