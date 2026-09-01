Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Blackstone-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Blackstone-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 01.09.2021 wurde die Blackstone-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 127.52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.784 Blackstone-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 112.33 USD, da sich der Wert eines Blackstone-Papiers am 31.08.2026 auf 143.24 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12.33 Prozent zugenommen.
Blackstone wurde jüngst mit einem Börsenwert von 176.84 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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