S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Blackstone von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Blackstone-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Blackstone-Papier bei 24.79 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Blackstone-Papier investiert hätte, hätte er nun 403.388 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 111.65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45’038.32 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 350.38 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Blackstone belief sich zuletzt auf 138.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch