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Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072

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Frühes Investment 11.08.2026 16:02:20

S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Blackstone-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Blackstone-Investment verdienen können.

Blackstone
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Am 11.08.2016 wurde die Blackstone-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27.90 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3.584 Blackstone-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 141.66 USD gerechnet, wäre die Investition nun 507.74 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 507.74 USD, was einer positiven Performance von 407.74 Prozent entspricht.

Blackstone wurde jüngst mit einem Börsenwert von 170.38 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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