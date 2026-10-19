BlackRock Aktie 138405792 / US09290D1019
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Papier BlackRock-Aktie: So viel Verlust hätte ein BlackRock-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in BlackRock-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BlackRock-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 1’161.16 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.086 BlackRock-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BlackRock-Papiers auf 1’134.38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97.69 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2.31 Prozent verringert.
BlackRock wurde am Markt mit 184.29 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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