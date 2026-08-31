BlackRock Aktie 138405792 / US09290D1019
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Papier BlackRock-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BlackRock von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in BlackRock-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurden BlackRock-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 700.54 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das BlackRock-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.275 BlackRock-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’622.61 USD, da sich der Wert einer BlackRock-Aktie am 28.08.2026 auf 1’164.48 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 66.23 Prozent.
BlackRock wurde am Markt mit 189.38 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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