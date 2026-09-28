S&P 500-Papier BlackRock-Aktie: So viel hätte eine Investition in BlackRock von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem BlackRock-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die BlackRock-Anteile bei 645.24 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.155 BlackRock-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BlackRock-Aktie auf 1’086.31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 168.36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68.36 Prozent vermehrt.

BlackRock wurde jüngst mit einem Börsenwert von 176.24 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch