S&P 500-Papier BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BlackRock-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die BlackRock-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen BlackRock-Anteile an diesem Tag bei 838.78 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die BlackRock-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.192 Anteile im Depot. Die gehaltenen BlackRock-Anteile wären am 02.10.2026 1’263.30 USD wert, da der Schlussstand 1’059.63 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26.33 Prozent angezogen.

Am Markt war BlackRock jüngst 172.33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch