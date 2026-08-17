BlackRock Aktie 138405792 / US09290D1019
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Papier BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackRock-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BlackRock-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde das BlackRock-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 370.10 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die BlackRock-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.270 BlackRock-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 14.08.2026 317.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’173.73 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 217.14 Prozent.
BlackRock wurde jüngst mit einem Börsenwert von 190.82 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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