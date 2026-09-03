Bio-Techne Aktie 25995847 / US09073M1045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bio-Techne-Performance im Blick
|
03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Bio-Techne-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bio-Techne-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Bio-Techne-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Bio-Techne-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Bio-Techne-Anteile bei 78.76 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Bio-Techne-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.697 Bio-Techne-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (72.30 USD), wäre die Investition nun 917.98 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8.20 Prozent.
Insgesamt war Bio-Techne zuletzt 11.34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bio-Techne Corp
Analysen zu Bio-Techne Corp
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI unentschlossen -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt findet am Donnerstag keine klare Richtung. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.