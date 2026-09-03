S&P 500-Papier Bio-Techne-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bio-Techne-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Bio-Techne-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Bio-Techne-Anteile bei 78.76 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Bio-Techne-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.697 Bio-Techne-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (72.30 USD), wäre die Investition nun 917.98 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8.20 Prozent.

Insgesamt war Bio-Techne zuletzt 11.34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch