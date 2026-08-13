S&P 500-Papier Bio-Techne-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bio-Techne von vor 5 Jahren eingebracht

Die Bio-Techne-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 116.74 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Bio-Techne-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.566 Bio-Techne-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 618.75 USD, da sich der Wert eines Bio-Techne-Papiers am 12.08.2026 auf 72.23 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38.12 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Bio-Techne eine Börsenbewertung in Höhe von 11.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch