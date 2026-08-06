Bio-Techne Aktie 25995847 / US09073M1045
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier Bio-Techne-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bio-Techne von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bio-Techne-Aktien verlieren können.
Am 06.08.2023 wurden Bio-Techne-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 82.17 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.217 Bio-Techne-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.08.2026 87.62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72.00 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 12.38 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Bio-Techne belief sich jüngst auf 11.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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