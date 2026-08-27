S&P 500-Papier Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bio-Techne von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die Bio-Techne-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 56.22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Bio-Techne-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.779 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 128.74 USD, da sich der Wert einer Bio-Techne-Aktie am 26.08.2026 auf 72.38 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28.74 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Bio-Techne eine Marktkapitalisierung von 11.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch