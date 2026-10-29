S&P 500-Papier Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bio-Techne von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Bio-Techne-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 59.54 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.680 Bio-Techne-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 72.69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122.09 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 122.09 USD, was einer positiven Performance von 22.09 Prozent entspricht.

Bio-Techne wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.42 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch