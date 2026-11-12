S&P 500-Papier Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bio-Techne von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Bio-Techne-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Bio-Techne-Anteile 26.62 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 375.622 Bio-Techne-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2026 27’345.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72.80 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 173.45 Prozent angewachsen.

Bio-Techne erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch