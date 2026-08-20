Bio-Techne Aktie 25995847 / US09073M1045
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Papier Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bio-Techne von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Bio-Techne-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Bio-Techne-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 26.79 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Bio-Techne-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 373.308 Bio-Techne-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 27’057.40 USD, da sich der Wert eines Bio-Techne-Papiers am 19.08.2026 auf 72.48 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 170.57 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Bio-Techne einen Börsenwert von 11.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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