S&P 500-Papier Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bio-Techne von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Bio-Techne-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 26.79 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Bio-Techne-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 373.308 Bio-Techne-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 27’057.40 USD, da sich der Wert eines Bio-Techne-Papiers am 19.08.2026 auf 72.48 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 170.57 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Bio-Techne einen Börsenwert von 11.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch